شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد توقيع عقد الخدمات الاستشارية لامداد الخط الثاني لمترو الأنفاق لقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قبل قليل بحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، توقيع عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بإمتداد الخط الثاني لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيسترا الفرنسية .

ووقع الاتفاق عن الجانب المصري الدكتور عمرو عبدالسلام شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن الجانب الفرنسي المهندس فيصل شعبان مدير منطقة الشرق الأوسط للشركة.

وقال وزير النقل، إن هذا العقد يشمل الخدمات الاستشارية الخاصة بالدراسات وأسس التصميم والخصائص العامة والتصميم المبدئي وإعداد مستندات الطرح لإمتداد الخط الثاني إلى مدينة قليوب، مضيفا أن إجمالي تكلفة العقد تبلغ 50 مليون جنيه مصري.

وأشار«عرفات»، إلى أن اهمية هذه الدراسات تنتج من كون التحديثات التي تمت لدراسات النقل من خلال عدة مكاتب إستشارية عالمية منها (سيسترا – الجايكا)، وأوصت بمد الخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة جهه الشرق موازياً لخطوط السكة الحديد الحالية حتى شمال قليوب ويبلغ طول هذا الإمتــداد 8،8 كم.

كما أوصت الدراسات، بأن تكون نهاية الخط عند مدينة قليوب محطة تبادلية لتبادل الخدمة مع السيارات القادمة من محافظات الوجه البحري إلى داخل القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يمتد من شبرا الخيمة إلى المنيب بطول 21.6 كم وعدد (20) محطة بطاقة تصميمية 1،760 مليون راكب / يوم، وكان قد افتتحت أخر مراحله للجمهور عام ٢٠٠٥.