شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يبحث تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لـ317 قرية بـ13 مليار جنيه كمرحلة أولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق للصرف الصحي والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بحضور المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، تناول الاجتماع دعم الخدمات الأساسية في قرى جميع المحافظات خاصة خدمات الصرف الصحي لدورها الهام في تحسين جودة الحياه والصحة العامة لأهل القرى .

وقال «شعراوي» في بيان إعلامي، إن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية في القرى المصرية وسيتم البدء بعدد 317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه كمرحلة أولى، مؤكداً أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إدارة حلقات نقاشية بالمحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، على أن تتولى الجمعيات الاهلية عملية تجميع المساهمات الشعبية في حساب يخصص لهذا الغرض ويتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كجهه متخصصة.

وأضاف، أنه سيتم البدء في هذا المشروع لمحافظة بني سويف الأسبوع المقبل، والتي قامت بجمع مساهمات شعبية لهذا الغرض.