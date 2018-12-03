شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن انطلاق مسابقة لاختيار أفضل عاصمة ومدينة وقرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن بداية انطلاق مسابقة لاختيار أفضل عاصمة محافظة- مدينة – حي – مركز – قرية» بنطاق محافظة الشرقية، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأكد المحافظ أن هذه المسابقة تأتي في إطار تنفيذ برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات التي تقدم له.

وأوضح محافظ الشرقية أن الهدف الأساسي من المسابقة هو تحفيز الوحدات المحلية المختلفة للتسابق فيما بينها في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال تحسين الخدمات المختلفة المقدمة إليه وزيادة معدلات المشاركة الشعبية وتحسين البيئة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي الإثنين بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات وحامد هبيلة السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشار اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، إلى أن محاور المسابقة ترتكز على خمسة محاور أساسية تشمل «الإصلاح البيئي – التنمية العمرانية – التنمية المحلية – المشاركة الشعبية – تحسين الخدمات» ويتبعها مجموعة من البنود الفرعية والتي تساعد على تقييم أداء الوحدة المحلية موضحًا أن المسابقة ستنفذ على مرحلتين المرحلة الأولى سيجري تنفيذها على مستوى المحافظات حيث تكون مسابقة داخلية على مستوى المحافظة لاختيار أفضل حي من عواصم المحافظات المقسمة إلى أحياء، وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات، وأفضل قرية، وتحدد الوحدات المحلية الفائزة وتخطر وزارة التنمية المحلية بها.