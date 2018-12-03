شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يدعو ذوي الإعاقة لحضور إحدى جلساته احتفالاً بـ«اليوم العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، مقررات وعضوات لجان ذوي الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة وفروعه بالمحافظات، وعدد من طلاب المدارس المخصصة لذوى الإعاقات المختلفة لقضاء يوم في البرلمان احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وقالت «هجرس»، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، إن الدعوة تتضمن زيارة مبنى مجلس النواب وحضور إحدى جلساته من شرفة القاعة الرئيسية.

وأوضحت «هجرس»، أن توجيه الدعوة لنساء وفتيات وطلاب مدارس من ذوي الإعاقة لزيارة البرلمان وحضور إحدى جلساته يأتي كتقليد جديد ينتهجه مجلس النواب في دعمه لقضايا الإعاقة وهدية من المجلس لهم كون المجلس أول مبنى رسمي مصري متاح إتاحة كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتةً إلى أن البرلمان الحالي بدأ في مثل هذا التاريخ العام الماضي، مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تم إقراره.

وأشارت «هجرس» إلى أن البرلمان بتشكيلته الحالية يمتاز عن كل المجالس النيابية المصرية السابقة بأنه أتاح أفضل تمثيل ممكن للأشخاص ذوي الإعاقة بين أعضاءه، حيث يمثل هذه الشريحة 9 نواب 8 منهم منتخبين.

وفي ذات السياق تطلق مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية مؤتمرها الاقليمي الأول لضعف البصر، اليوم، ومن المنتظر حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وعدد كبير من المهتمين بقضايا ذوي الإعاقات البصرية ويحاضر في المؤتمر خبراء من فنلندا وألمانيا وأمريكا والسعودية والأردن.

وأوضحت دعاء مبروك، المدير التنفيذى للمؤسسة، منسق عام المؤتمر، أن المؤتمر يهدف لمد جسور التواصل مع العالم لتحقيق أعلى استفادة ممكنه لخدمة ضعاف البصر وسيشهد استضافة 4 خبراء عالميين في مجالات طب ورعاية ضعاف البصر من بينهم الدكتورة إيرين موميني الحاصلة على جائزة لورنتا التقديرية سنة 2017، لإسهاماتها المتميزة في مجال الرعاية البصرية والدكتورة ليا هيفارينين، وهي طبيبة عيون فنلندية عالمية شهيرة، مصممة واحد من أنظمة الاختبار العالمية لتأهيل البصر، وتطوير تقنيات جديدة لتقييم البصر، ويوست هويتنج، مدير القسم الدولي لمركز الخبرة الملكي الهولندي «فيزيوا»، والذي يخدم ذوي الاحتياجات البصرية في هولندا، والدكتور بارت ميليس دانكرز الحاصل على درجة الدكتوراه في الطب والفيزياء الحيوية عن علاقة التحكم ما بين النظر والعصب البصري في الرؤية ثلاثية الأبعاد.