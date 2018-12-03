شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنظم ٧ ورش عمل لرفع الوعي بالطب النفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للأمانة بعنوان «الخروج عن الصمت.. احتياجات يجب تلبيتها في مجال الطب النفسي»، بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في بيان، الاثنين، أن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تضمنت إقامة حوالي 7 ورش عمل تدريبية تخص الصحة النفسية من الإدمان والعلاج النفسي للاضربات الشخصية وغيرها، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية عن الصحة النفسية في المدارس. كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الجلسة الافتتاحية لآخر التطورات في مجال الطب النفسي في مصر.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية، والدكتور هشام رامي، الأمين السابق للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأساتذة وعلماء من المتخصصين في مجال الطب النفسي في مصر، بالإضافة إلى عدد من الأطباء الخبراء في مجال الطب النفسي من بعض الدول الأجنبية.

وذكرت «عبدالمقصود» إلى أنه تم تقديم عدد من المحاضرات في مجال الطب النفسي والتي ألقاها عدد من أساتذة وعلماء من المتخصصين، كما تم انعقاد ندوة أخرى عن تأثير الاعلام في المرض النفسي حاضر فيها الإعلامي أسامة منير.

وأكدت أن انعقاد المؤتمر سنويا فرصة هائلة وقوية للعاملين في مجال الطب النفسي بكل فئاتة لاكتساب مزيد من الخبرات، ولمناقشة العديد القضايا التي تتعلق بمجال الطب النفسي، والاطلاع على آخر المستحدثات والتطورات العلمية في المجال بجانب اكتساب مهارات وتبادل للخبرات بين الفريق المعالج والأخصائيين النفسيين.