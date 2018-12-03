شكرا لقرائتكم خبر عن «حقك عليا» حملة بالإسكندرية لمناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، حملة وندوة تحت شعار «حقك عليا» تضمنت التعريف بحقوق المرأة ومناهضة العنف والتمييز ضدها، كما تلونت مكتبة الإسكندرية وعدد من مؤسسات بالإسكندرية باللون البرتقالي كرمز لمناهضة العنف، ضمن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبحسب بيان، تناولت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، في كلمتها التنويه عن إعلان يوم 25 نوفمبر من كل عام وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقيام المجلس القومي للمرأة بإطلاق مبادرة كوني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتشمل أنشطة على مدار 16 يوما لدعم وتعزيز مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة.

وترتكز الأنشطة هذا العام على توعية الفتيات بالمدارس والجامعات عن أنواع العنف وأماكن توجيه المشورة القانونية وسبل مكافحته والتصدي له وإلقاء الضوء على جهود الدولة للتصدي لهذه الظاهرة.