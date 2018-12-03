شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تستحدث قسم مرور الانتشار السريع بالجيزة للقضاء على الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحدثت مديرية أمن الجيزة قسم مرور الانتشار السريع بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى لإشعار المواطنين بالتواجد المرورى الفعال . وقامت مديرية أمن الجيزة باستحداث (قسم مرور الانتشار السريع) بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وتدعيمه بعدد مناسب من الضباط والأفراد المتميزين ليكونوا النواه الأولى للقسم. ويضطلع القسم بسرعة الانتقال لأماكن الاختناقات المرورية والحوادث على مستوى المحافظة - للحد من آثارها السلبية على الحالة المرورية والتعامل معها وتحقيق أعلى سيولة مرورية ممكنة، وكذا السيطرة على جميع المحاور والميادين الرئيسية وضبط المخالفات المرورية أثناء تحرك القوات بكافة ربوع المحافظة بهدف تحقق الانضباط المرورى، وبث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

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