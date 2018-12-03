شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يستقبل وزير احتياجات الدفاع لكوريا الجنوبية على هامش معرضً ايديكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وانج جونج هونج وزير احتياجات الدفاع لدولة كوريا الجنوبية، على هامش انطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018 المقام لأول مرة فى مصر الفترة من 3-5 ديسمبر الجارى.



الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وزير احتياجات الدفاع لكوريا الجنوبية

وشهد اللقاء الترحيب بوانج جونج هونج، والوفد المرافق لسيادته والتأكيد على العلاقات التاريخية الثنائية للبلدين الصديقين ، إلى جانب تثمين المشاركة الفعالة لـ 9 شركات كورية فى هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض علي المستوي الإقليمى والعالمي ويعتبر ملتقي لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بين المشاركين كما يعد فرصة للإطلاع علي التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعات الدفاعية في دولة كوريا الجنوبية وتبادل الخبرات بينها وبين شركات الإنتاج الحربي والشركات المصرية والعالمية المشاركة في المعرض.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهم معروضات الشركات المشاركة في المعرض واهميتة لفتح مجالات للتعاون المشترك ، وتم إستعراض الإمكانيات التصنيعة والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعتبر قاعدة صناعية يتم الإنطلاق منها إلى عقد شراكة مع الشركات المناظرة لها من دولة كوريا الجنوبية.

وأشاد "وانج" بالتنظيم الجيد للعرض وأنه كمعرض يقام للمره الأولي إلى أنه اجتذب الكثير من الشركات العالمية وكان من الضروري مشاركة الشركات الكورية في هذا المعرض وأشار إلي أنه قام بالمرور علي الجناح المصري واذهله ما اطلع عليه من تكنولوجيا متقدمه في مجال تصنيع السلاح بمصر، مؤكدا ضرورة التعاون بين الجانبين من خلال اللجنه الثنائية المشتركة لدراسة أوجه التعاون المستقبلي، والتي من أهمها التعاون في مجال الذخيرة والهاونزر.