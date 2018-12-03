شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعين ياسر جلال رئيسا لهيئة النقل النهرى (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا بتعيين اللواء ياسر جلال رئيسا لهيئة النقل النهرى خلفا للدكتور عبد العظيم محمد الذى انتهى انتدابه لوزارة النقل.

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