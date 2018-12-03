شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تبحث مع رئيس اتحاد "النحالين العرب" إقامة مهرجان للعسل المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت منى محرز ،نائب وزير الزراعة ،اجتماعا مع وفد اتحاد النحالين العرب برئاسة المحاسب فتحى بحيرى ، لبحث اقامة مهرجان العسل المصرى ، لفتح أفاق جديدة للتصدير ما يساهم فى زيادة الدخل القومى .
شارك فى الإجتماع الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، و المهندس ابراهيم ماضى ، الامين العام لاتحاد النحالين العرب والدكتور محمد على حبيب ، أستاذ بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية عضو مجلس ادارة النحالين العرب ، وأكد فتحى بحيرى ، إن الفكرة تهدف لتحديد يوم لعسل النحل المصرى لما يتمتع به من سمعة عالمية خاصة
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