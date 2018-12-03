شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسكان: الأمية من أكثر المشكلات التى تواجه محافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان: إن الأمية تعد من أكثر المشكلات التى تواجه محافظة بنى سويف.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة بنى سويف برئاسة السيد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، وبحضور ممثلى جميع الجهات المعنية بقضايا السكان والأسرة والتنمية بالمحافظة وممثلى الجمعيات الأهلية.

أوضح أن نسبة الأمية بين الإناث فى الفئة العمرية 15 سنة فأكثر خلال عام 2017 بلغ نحو 49,8%، بينما بلغت النسبة بين الذكور 43,7%.

وقال: إن هذه النسبة كبيرة للغاية، محذرا من خطورة الأمية على الأسرة وعلى المجتمع، فالمرأة غير المتعلمة لن تستطيع تربية جيل قادر على فهم مستقبله وإدراك تحدياته.

وأوضح أن الأمية - خاصة بين الإناث - تعد من الروافد الأساسية للزيادة السكانية، فإذا نظرنا نحو موضوع الزواج المبكر بين الإناث مثلا، نجد أن الأمية سببا رئيسيا فى ذلك لعدم إدراك الفتاة بمخاطر هذا الزواج، والفتاة التى تتزوج مبكرا بديهيا أن تنجب مبكرا، فلا تصل إلى سن الثلاثين عاما مثلا، إلا وقد أنجبت نصف دستة من الأطفال، وذلك لأنها لا تعى مفهوم الزواج المبكر ومخاطره، ولا تدرك مفهوم تنظيم الأسرة، ومن ثم نجد تدهورا فى جميع خصائص السكان، فنجد تدهورا فى صحة الأم والطفل، وارتفاعا فى نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال، وزيادة التسرب من التعليم، وزيادة عمالة الأطفال، وزيادة نسبة الفقر، كل هذه الأمور تأتى نتيجة مباشرة "للأمية".

وتابع أن مشكلة الزيادة السكانية، أصبحت تهدد كل جهود التنمية فى مصر، وأدت إلى وجود خلل واضح فى توزيع السكان، ومن ثم التأثير سلبا على خصائصِ السكان من تعليم وصحة.

وأشاد مقرر المجلس القومى للسكان بالدور الكبير الذى يقوم به المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وتذليله كافة العقبات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

أوضح أن هناك تحسنا ملحوظا فى بعض المؤشرات السكانية بالمحافظة، فقد تحسنت مؤشرات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث بلغ نسبة المنتفعات 598 ألفا و526 منتفعة من إجمالى المستهدف وهو 604 آلاف و882، بنسبة 99%، بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال.

أما فيما يخص "التسرب من التعليم"، فهناك تحسن ملحوظ أيضا فقد انخفضت نسبة التسرب من التعليم من 1,27 %عام 2016 إلى 51, %عام 2017.

ويبلغ عدد سكان محافظة بنى سويف وفقا لتعداد 2017 يبلغ 3 ملايين و154 ألفا و199 نسمة ويمثل سكان الريف فيها 77.3٪ من سكان المحافظة ويمثل سكان الحضر 22.7٪.

ويتزامن اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، مع انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، فمحافظة بنى سويف ضمن محافظات المرحلة الثانية من المبادرة، ويسعى المجلس القومى للسكان إلى حث المواطنين على أهمية الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية من خلال مبادرة السيد الرئيس، وذلك فى إطار ما يقوم به المجلس من جهود لرفع خصائص السكان.

وفى سياق آخر قام المجلس القومى للسكان بعقد مؤتمر ختامى لمبادرة شباب مصر الذى ينظمه المجلس بالتعاون مع منظمة اليونسيف يوم الاثنين القادم بقاعة احتفالات جامعة القاهرة نظم المجلس اليوم لقاء تثقيفيا وتنظيميا لشباب المبادرة فى عدد من جامعات مصر، وذلك بالقاعة الرئيسية للمجلس بالمعادى.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة عزام المدير التنفيذى للمبادرة على أهمية هذا اللقاء فى إطار الإعداد للمؤتمر الختامى للمبادرة خاصة ونحن بصدد الانطلاق فى مرحلة جديدة للمبادرة والتى تهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين وتغير المفاهيم الخاطئة وتحسين خصائصهم السكانية.

جدير بالذكر أن مبادرة شباب مصر يقوم بتنفيذها المجلس القومى للسكان بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، وتأتى أهمية المبادرة فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية للسكان من تنمية المجتمع وتقليل معدل النمو السكانى عبر التوظيف الفعال للتخطيط العائلى وتحسين الصحة الإنجابية والحفاظ على صحة المراهقين وتعليمهم، وتعزيز دور المرأة.

حيث تستهدف مبادرة شباب مصر دعم الشباب لفهم تحديات مجتمعاتهم، وتحديد دورهم فى المساهمة للتغلب على هذه التحديات بالتثقيف الصحى والمجتمعى، وتوجيه الطلاب لأفضل الطرق لاستغلال مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية فى المبادرات الجديدة التى تستهدف تنمية المجتمع، وذلك عن طريق عدد من الخطوات مثل تدريب الشباب على التعرف وتحديد مشكلات مجتمعه الأساسية والمشاركة فى إيجاد آليات مبتكرة للتغلب على التحديات المختلفة، وكذلك التدريب على وسائل وبرامج التوعية بالمشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى مثل الأنماط الصحية للحياة، والتغذية فى المراحل العمرية المختلفة، وصحة الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة، والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية، بالإضافة إلى مشاركة طلبة الجامعات فى تقديم التوعية فى جامعاتهم وفى المراكز الأكثر احتياجا فى محافظاتهم، والمشاركة فى متابعة تنفيذ الأنشطة التوعوية المختلفة بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان فى كل محافظة.

وكذلك رفع الوعى الصحى والسكانى من خلال مجموعة من البرامج التى تغطى عدد من الموضوعات الصحية والتوعوية والتى كان آخرها التوعية بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة "، والتوعية بنمط الحياة الصحية، والأخذ بأساليب الوقاية مثل التطعيم، والكشف المبكر للأمراض، والتردد على الخدمات الصحية والاستفادة من البرامج الصحية المتاحة، والتعليم، هذا أن تواصل مبادرة شباب مصر فعالياتها وأنشطتها فى محافظات مصر وصولا لفعاليات المؤتمر الختامى.