شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يستقبل نائب مساعد قائد الجيش لشئون التعاون وصادرت الدفاع الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار اليوم "آن كاتالدو" نائب مساعد قائد الجيش لشئون التعاون وصادرت الدفاع الأمريكية، على هامش فعاليات اليوم الأول من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018 ، والذي يقام في مصر بالفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي.
تناول اللقاء التأكيد علي قوة العلاقات المصرية الأمريكية وخاصة في مجال التصنيع العسكري ومن أهمها تصنيع الدبابة الأمريكية M1A1 باحدي شركات الإنتاج الحربي، كما تناول اللقاء التنسيق مع شركة AMgeneral الأمريكية لتصنيع العربات الجيب المصفحة.
من جانبها أشارت السيدة "آن" الي أهمية التعاون في مجال التصنيع العسكري بين الجانب الأمريكي ووزارة الإنتاج الحربي وانها سوف تقوم بتحديد بعض أوجه التعاون التي يمكن المشاركة بها ومن بينها تصنيع الذخائر والعربات المصفحة.
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