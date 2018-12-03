شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى سفير المجر و حوار حول الأوضاع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأب بولس بيباوي سكرتير بطريرك الاقباط الكاثوليك، إن البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر التقى سفير دولة المجر بيتر كيفيك و سكرتير دولة المجر تريسان ازبيج اليوم، صباحا بالكلية الاكليريكية بالمعادى.

واللقاء هو الحوار حول الأوضاع فى مصر والظروف التى تعيشها مصر الآن من أوضاع اقتصادية و اجتماعية و سياسية و دينية، وشارك في اللقاء نيافة الأنبا توماس عدلي المدبرالرسولى لايبارشية الجيزة.