شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التعليمية تنفى إقرار خصومات على المعلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن خصم 2% من راتب المعلم، و15% من مكافأة الامتحانات.
وأكدت النقابة، فى بيان، أنها لم ولن تستطع فرض أى خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب وهو ما لم يحدث.
وناشدت نقابة المهن التعليمية، جموع المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تهدف إلى إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن فى أوساط المعلمين.
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