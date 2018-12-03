شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت فى زيارة تستغرق عدة أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، السفير سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى الكويت، فى زيارة تستغرق عدة أيام.
قالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر السفير سامح شكرى، على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى الكويت، عبر إستراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.
من المقرر أن يترأس سامح شكرى وزير الخارجية، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة، والتى تستغرق ثلاثة أيام، برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.
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