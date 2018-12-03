شكرا لقرائتكم خبر عن 15ديسمبر.. بدء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الاوقاف، مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الأئمة رقم ( 1 ) لسنة 2016م ، الإعلان التكميلي الخامس (المرحلة الثانية 2018) بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح السبت الموافق 15 ديسمبر ، مع التأكيد على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي سارية.



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