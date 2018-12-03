شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يستقبل وزير التصنيع العسكري البيلاروسى لبحث التعاون المتبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، السيد رومان جولوفشينكو وزير التصنيع العسكري لدولة بيلاروسيا، اليوم الإثنين، على هامش انطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018 المقام لأول مرة فى مصر، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

أكد العصار على ضرورة أن يكون هناك شراكة بين الجانبين لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بحكم العلاقة التاريخية والوثيقة بين الجانبين، وضرورة أن تجتمع اللجنة الصناعية قريبا، وأن تكون مصر بحكم موقعها التاريخي والريادي مركز للصناعات البيلاروسية لتصديرها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهته أشاد السيد رومان جولوفشينكو بالمستوي المتميز للصناعات العسكرية للإنتاج الحربي، ومدي التقدم التكنولوجي العالمي الذي لمسة والمستوى العالي من الاحترافية للعاملين في الانتاج الحربي، كاشفا عن التنسيق لمشروعات مشتركة كثيرة بين الجانبين، بحكم العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين.