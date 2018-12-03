شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تفحص أكثر من 500 ألف مواطن بأول يومين بالمرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص أكثر من نصف مليون مواطن فى ثانى أيام المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالى المفحوصين فى المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها قبل قرابة شهرين وصل إلى 12.5 مليون مواطناً، حتى مساء أمس الأحد، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف مجاهد أنه تم فحص 34 ألف و659 طالب بالمرحلة الثانوية فى محافظات المرحلة الأولى التسعة باجمالي 2206 مدرسة منها 1659 مدرسة تم بدا المسح بها، و80 مدرسة تمريض ستبدأ فى يوم 9 ديسمبر الحالى، فضلا عن467 معهد ازهري ستبدأ يوم 7 ديسمبر الحالى.

وأضاف مجاهد أن محافظة أسيوط كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 8 آلاف و 661 طالب، والفيوم 5 آلاف و 730 طالب، والإسكندرية 5 آلاف و 622 طالب، والبحيرة 4 آلاف و 717، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى فبراير 2019.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 647 ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" حتى أمس الأحد، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشاركين بأكثر من 209 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ93 ألف و 103 مواطناً، ثم المنوفية بـ90 ألف و310 مواطناً، ثم بني سويف بـ66 ألف مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 134% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف بـ109%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة"، تستهدف 20 مليون مواطناً، ويتم تنفيذها في 1877 نقطة مسح ثابتة، و857 نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال 6 آلاف و486 فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية.

ويشار الى وجود خط ساخن 15335، وموقع الاكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً، بالاضافة الى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.