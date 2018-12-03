محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب: أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قرارًا بتكليف اللواء بحري ياسر جلال أحمد محمود غنيم رئيسا للهيئة العامة للنقل النهري لمدة عام، خلفاً للدكتور عبد العظيم محمد علي الذي انتهت مدة شغله لهذه الوظيفة. يذكر أن الدكتور عبد العظيم محمد قد سبق وتقدم بطلب لإنهاء إعارته وعودته للعمل بوزارة الموارد المائية والري.

شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء إعارة رئيس هيئة النقل النهري.. وتكليف اللواء ياسر جلال خلفًا له على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .