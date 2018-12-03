بعد مأساة الموسم الماضي.. "الزراعة": 3 شروط لإعادة استيراد تقاوي طماطم "023"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن الوزارة بصدد رفع حظر الاستيراد عن صنف"023"، موضحًا أن الحجر الزراعي وضع 3 شروط لضمان عدم تكرار مأساة العام الماضي.

وأضاف العطار، في تصريح خاص لمصراوي، الاثنين، أن الشروط تتمثل في توقيع الكشف الظاهري والمعملي لجميع أصناف التقاوي وعلى رأسها "023"، مؤكدًا ضرورة قدرة التقاوي على مقاومة نوعين آخرين من الفيروسات.

وأوضح أن الشرط الثاني كتابة تعهد على كل صاحب شركة تحمل المسؤولية القانونية تجاه الصنف سواء كان مقاومًا أو حساسًا، مضيفا: "تلك الاشترطات تطبق على جميع الشركات المستوردة".

وتابع رئيس الحجر الزراعي، أن الشرط الثالث أن يكون الصنف مقاومًا للفيروس، ولا يخالف صفة المقاومة، وحال مخالفة الشروط يكون المتعهد ملتزمًا بتعويض الفلاحين والدولة.

وقال: "وزارة الزراعة وضعت تلك الشروط على من يرغب في الاستيراد".

وكانت أصناف "023 " المقاومة للفيروسات تسببت في تضرر آلاف الأفدنة بعدة مناطق بالأراضى الجديدة ، مما تسببت في إستيراد الطماطم لأول مرة في تاريخ مصر.