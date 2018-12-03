"التعليم" تطالب المدارس بتسجيل موقف الطلاب من سداد المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم منشورًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؛ بشأن استكمال جميع البيانات الخاصة بالطلاب والمدارس على قاعدة البيانات المركزية للوزارة، متضمنة موقف سداد الطلاب للمصروفات الدراسية على مستوى الجمهورية.

وبحسب البيان، وجه الوزير، بالتنبيه على مديري المدارس التابعة لكل مديرية تعليمية، بضرورة تسجيل موقف الطلاب من سداد المصروفات الدراسي للعام الدراسي 2018/2019، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك "استمارة التلميذ ببوابة مركز معلومات الوزارة"، emis.gov.eg.

وربطت وزارة التربية والتعليم، سداد مقابل الأنشطة والخدمات بالمدارس الحكومية "المصروفات المدرسية" بالبنوك ومكاتب البريد، اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/2019، فبدلًا من دفع الأموال مباشرة في المدرسة، يدفعها الطالب بأحد البنوك الوطنية، ويحصل على إيصال سداد يقدمه للمدرسة، التي بدورها ترسل كل إيصالات السداد لوزارة التربية والتعليم لتحصل على مخصصاتها المالية.

وتهدف الوزارة بهذا الإجراء، حصر حجم المصروفات المدرسية على مستوى الجمهورية، وضبط البيانات، ومعرفة شرائح الأسر المصرية، وتمكين كل مدرسة من مصروفاتها لتفعيل الأنشطة وغيرها.