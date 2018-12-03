ضبط 56 عنصرًا إجراميًا وتنفيذ 289 حكمًا في حملة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط؛ تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وتمكنت الحملة التي قادها العقيد علي عبد الكريم، مفت مباحث فرقة العياط والبدرشين، من ضبط 6 متهمين عُثر بحوزتهم على طبنجة عيار 9 مم، بندقية آلية وفرد خرطوش، وقطعتي سلاح أبيض، و4 قضايا مخدرات بمضبوطات 80 جرام حشيش و63 قرصا مخدرا.

في مجال تنفيذ الاحكام، تم تنفيذ 289 حكما قضائيا بينها 3 بالسجن المؤبد، فضلا عن ضبط 15 مسجل خطر و13 عنصرا إجراميا و25 مفرج عنهم من السجون و3 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار جنائي كما تم تحرير 369 مخالفة مرورية متنوعة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح الموطنين، وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة لحفظ الأمن.