ضبط مدرس اشترك مع سيدة في الاستيلاء على 27 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لقطاع جنوب الصعيد اليوم الإثنين مدرسا بمركز البلينا بمحافظة سوهاج؛ لقيامه بالاشتراك مع سيدة في النصب على عدد من الأهالي بدائرة المركز، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 27 مليونا و700 ألف جنيه بدعوى توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة البلينا بورود محضر محرر للمركز بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن ضبط "محي الدين . ص . م" (57 عاما - مدرس) لقيامه بالاشتراك مع "نصره . هــ . خ" بالاستيلاء على مبلغ 27 مليونا و700 ألف جنيه من بعض المواطنين بدائرة المركز؛ لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.