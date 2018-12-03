الجنايات تؤيد إخلاء سبيل وائل عباس واثنين آخرين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الاثنين، قرار إخلاء سبيل المدون وائل عباس، ووليد الشوبكي، ومؤمن حسن، بتدابير احترازية، لاتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، في القضية التي تحمل الرقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة على القرار الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل المتهمين.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قررت السبت الماضي إخلاء سبيل المدون وائل عباس، بتدابير احترازية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فقدمت نيابة أمن الدولة استئناف لإلغاء القرار الصادر من المحكمة بإخلاء سبيلهم، وهو ما رفضته محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم.