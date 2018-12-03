شرطة التموين: ضبط 14 قضية تهريب مواد بترولية و77 غش تجاري خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 14 قضية تهريب مواد بترولية، و185 قضية مخالفات مخابز خلال 24 ساعة، خلال الحملات تموينية التي شنتها، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، واستهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 606 قضايا في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 14 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط 77 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 37 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

في السياق ذاته، شملت النتائج ‫ضبط 26 قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، وضبط 7 قضايا في مجال الإضرار بالثروة الحيوانية والداجنة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدهٍ.

وجاري مواصلة وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجاري، واستغلال السلع التموينية.