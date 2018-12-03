الداخلية: إزالة 572 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة 572 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة بمختلف مديريات الأمن، لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف بمديريات سوهاج وأسوان، والإسكندرية والأقصر، والمنوفية، وبني سويف، وقنا.

كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة الدولة.