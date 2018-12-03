بالصور.. رئيس مجلس الدولة يختتم زيارته للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

اختتم المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، والوفد القضائي رفيع المستوى المرافق معه، زيارته للملكة العربية السعودية، بلقاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، لتدعيم كافة أوجه التعاون والتبادل القانوني بين البلدين الشقيقين.

تم خلال اللقاء التشاور، وبحث أوجه التعاون القضائي بين الجانبين، في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة، ووفد قضائي رفيع المستوى للمملكة العربية السعودية.

وزار "أبو العزم" وأعضاء الوفد المرافق "هيئة مكافحة الفساد"، والتي تعد من أهم الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية، كما أطلع الجانب السعودي على الإجراءات الرسمية لردع الفساد ومكافحته وفقا لخطة المملكة في القضاء على الفساد المالي والإداري.

وأطلع الوفد المصري أيضاً الجانب السعودي على سبل التقاضي والإجراءات القضائية المصرية لردع الفساد والحفاظ على المال وسرعة إمداد الجهات القضائية بكافة وسائل المساعدة للفصل في الدعاوي.

وأشاد الجانب السعودي بما يحققه مجلس الدولة من نجاحات في شتي المجالات القانونية، وعن القسم القضائي أعرب الجانب السعودي عن فخره بلقاء شيوخ قضاة مجلس الدولة المصري وما يصدر من أحكام يطلع عليها الكافة ويتعلم منها القاضي والمتقاضي العربي.

وودع معالي الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم السعودي رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، ونقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على زيارتهم للمملكة واللقاء بالمختصين القضائيين، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على المرفق القضائي ممثلاً بديوان المظالم ومحاكمة والهيئات الأخرى متمنيا دوام التوفيق والتعاون المستمر بين الجانبين.

وعبر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم بكلمات عن سعادته بهذه الزيارة، واصلاً بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

كما أسدى الشكر لرئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، معربًا عن سعادته بتعزيز أوجه التعاون بين مجلس الدولة المصري والقضاء السعودي على بدء تفعيل بروتوكول التعاون القضائي بين الجانبين.