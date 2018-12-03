بـ10 طرب و30 ألف جنيه.. سقوط أشهر مروجي الحشيش في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث الدقي، ضرباتهم الناجحة في الإيقاع بتجار المواد المخدرة خلال الفترة الأخيرة، وتمكنوا من ضبط أحد تجار الحشيش قبل ترويجه لكمية من المخدر على عملائه.

معلومات وردت للعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، تفيد بأن "أحمد. م"، 27 سنة، يتاجر في المواد المخدرة خاصة الحشيش، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

جهود البحث والتحري التي قادها النقيب محمد وحيد، معاون مباحث الدقي، توصلت إلى أن المتهم يستخدم سيارة ملاكي في توزيع المخدر على عملائه ظنا أنه لن يكشف أمره، كما أكدت التحريات وأعمال الرصد على مدار عدة أيام أنه بصدد ترويج كمية من الحشيش على أحد عملائه.

بالعرض على العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وجه بإعداد أكمنة لضبط المتهم في حالة تلبس، وتمكنت مأمورية بقيادة النقيب محمد وحيد من ضبطه أثناء استقلاله سيارة ملاكي ماركة فيرنا فضية اللون وبحوزته 10 طرب حشيش ومبلغ 30 ألف جنيه.

أمام اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، وتحرر محضر أحاله العقيد محمد الطويل مأمور قسم لدقي إلى النيابة العامة للتحقيق.