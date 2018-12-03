أخبار مصر | "العصار" يستقبل وزير التصنيع العسكري البيلاروسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يستقبل وزير التصنيع العسكري البيلاروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، رومان جولوفشينكو وزير التصنيع العسكري لدولة بيلاروسيا، ويأتى اللقاء على هامش انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018 المقام لأول مرة في مصر الفترة من ٣ إلى ٥ ديسمبر الجاري.

أكد العصار، علي ضرورة أن يكون هناك شراكة بين الجانبين لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بحكم العلاقة التاريخية والوثيقة بين الجانبين وضرورة أن تجتمع اللجنة الصناعية قريبا وأن تكون مصر بحكم موقعها التاريخي والريادي مركز للصناعات البيلاروسية لتصديرها الي دول الشرق الاوسط وأفريقيا.

من جانبه أشاد رومان جولوفشينكو، بالمستوى المتميز للصناعات العسكرية للإنتاج الحربي ومدي التقدم التكنولوجي العالمي الذي لمسة والمستوى العالي من الاحترافية للعاملين في الانتاج الحربي، مؤكدًا أنه سيكون هناك مشروعات مشتركة كثيرة بين الجانبين بحكم العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين.