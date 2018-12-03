أخبار مصر | اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. "قل ولا تقل" تصحيح المفاهيم الخاطئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. "قل ولا تقل" تصحيح المفاهيم الخاطئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتنمر دائمًا، وبعد محاولات دمجهم في المجتمع وتطور ثقافات الآخرين تجاههم، مازال الكثيرين يجهلون لحقيقة وطبيعة وضع ذوي الإعاقة، مما يعرضهم للوقوع في الخطأ في نطقهم لبعض المفاهيم التي تخصهم.

في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تستعرض "الفجـر" المفاهيم المغلوطة وحقيقتها.

كلمة "شخص" في بداية الكلام دليل على أن الإعاقة حالة من تداخل عوائق البيئة والسلوك مع العوامل الشخصية، وتوسط كلمة "ذو" بين كلمة "شخص" وكلمة "إعاقة" تأكيد على أن الإعاقة ليست لصيقة بالشخص.