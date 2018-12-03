أخبار مصر | عاجل.. الفريق أول محمد زكى يلتقي 3 وزراء دفاع بمعرض "EDEX"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الفريق أول محمد زكى يلتقي 3 وزراء دفاع بمعرض "EDEX" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالسيدة فلورانس بارلى وزير الدفاع الفرنسى والسيد بانوس كامينوس وزير الدفاع اليونانى والسيد سافاس إنجيليدوس وزير الدفاع القبرصي، على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض ( EDEX – 2018)، المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وناقش القائد العام مع السادة الوزراء أهم المستجدات علي الساحة الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون العسكري مع كلا من فرنسا واليونان وقبرص.

وأعرب الوزراء عن سعادتهم بالإعداد والتنظيم الجيد للمعرض الذي يعد من أهم الملتقيات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على عمق العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدول المشاركة بالمعرض ومصر نظراً لمكانتها الإقليمية والدولية .

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السيد يونج هونج وزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية والفريق محمد فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية والسيد ايفانجلوس أبوستولاكس رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع اليونانية والفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية خلال زيارتهم لمعرضEDEX – 2018..

وناقش السادة رؤساء الأركان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المصاحبة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان .