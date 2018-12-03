أخبار مصر | موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة عصرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 32 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1007 مللي بار وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة. وشدد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديري الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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