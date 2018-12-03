أخبار مصر | "الوفد": تأجيل انتخاب رؤساء ونواب والمُقرر العام للجان النوعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": تأجيل انتخاب رؤساء ونواب والمُقرر العام للجان النوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، تأجيل انتخابات اللجان النوعية علي منصب الرئيس والنائب والمُقرر لحين الانتهاء من الاحتفال بمئوية حزب الوفد. وشمل القرار أيضًا الإبقاء علي هيئات مكاتب لجان الشباب والمرأة والإعلام.



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