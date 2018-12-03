مصر | ضبط 15 مسجلا خطرا في حملات أمنية بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 15 مسجلا خطرا في حملات أمنية بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة العياط. وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية عن ضبط 6 متهمين، بحوزتهم طبنجة عيار 9 مم، بندقية عيار 62 739، فرد خرطوش عيار 12 مم، وضبط 4 قضايا مخدرات، سلاحين أبيض، فضلا عن تنفيذ 289 حكما قضائيا، وتحرير 249 مخالفة مرورية، و15 مسجلا خطرا. ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة. وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.



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