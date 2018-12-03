مصر | "الجنايات" تؤيد إخلاء سبيل وائل عباس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجنايات" تؤيد إخلاء سبيل وائل عباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الجنايات رفض استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار محكمة جنايات الجيزة، الصادر بإخلاء سبيل وائل عباس في القضية التي تحمل الرقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وأيدت إخلاء سبيله. ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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