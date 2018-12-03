مصر | 5 إرشادات من "المرور" لقائدي السيارات خلال سقوط الأمطار.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 إرشادات من "المرور" لقائدي السيارات خلال سقوط الأمطار.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، للإدارة العامة للمرور، عن عدة إرشادات لقائدي السيارات، في حالة سقوط الأمطار حال سيرهم بالطرق السريعة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر، التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، مضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه، عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

