مصر | 15 نصيحة لـ"المرور" لقائدي السيارات خلال التقلبات الجوية.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 نصيحة لـ"المرور" لقائدي السيارات خلال التقلبات الجوية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بالطرق السريعة، خلال سيرهم بالطرق في حالة وجود تغييرات جوية.

وأعلنت عن عدة نصائح وهي كالتالي: أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية، أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت، استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها، يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح بة الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

وجاء من بين النصائح أيضا: استعمل مساحات المطر، استخدم الة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك، عدم التوقف في منطقة الشبورة، في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة اسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر، الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة، ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك، يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء، عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى، رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالما، عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

