شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي: نتطلع لمواصلة تطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وقبرص في مختلف المجالات، وما تشهده حالياً من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة حتى أصبحت نموذجًا للتعاون الإيجابي والبناء في منطقة المتوسط، وأعرب عن التطلع إلى مواصلة تطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين.

كما أعرب الرئيس، خلال استقباله سافاس أنجليديس وزير الدفاع القبرصي، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير قبرص بالقاهرة، على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، عن ترحيبه بمشاركة وزير الدفاع القبرصي في المعرض، مؤكدا ما يمثله المعرض من أهمية باعتباره الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط أفريقيا، بمشاركة أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال من مختلف دول العالم، كما يمثل فرصة للمعنيين بمجال الصناعات الدفاعية للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع القبرصي بتنظيم مصر لمعرض «إيديكس 2018»، معربا عن إعجابه بما شهده من مشاركة متميزة لأهم الشركات العالمية في هذا المجال، وهو ما يؤكد المكانة والثقل الذي تحظى به مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

كما أكد وزير الدفاع القبرصي تميز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.