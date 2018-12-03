شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح حقيقة «الاختبار القومي» بالنظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تردد عن إجراء امتحان وطني أو اختبار قومي على مستوى الجمهورية بداية من الصف الرابع الابتدائي ليس له علاقة بطلاب النظام التعليمي القديم.

وأوضح «شوقي»، في تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، أن «هذا الحديث يعود على خطة النظام الجديد والذي تم البدء فيه بدفعة أول ابتدائي ٢٠١٨-٢٠١٩، ولا يعود على أي سنوات أخرى أي أنه لا ينطبق على من هم في النظام القديم».

وأضاف أن «هذا يبدأ تطبيقه من عام ٢٠٢١-٢٠٢٢ عندما يصل طلاب الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع في النظام الجديد»، مشيرًا إلى أنه «لن يتم عقد امتحان وطني على مستوى الجمهورية لكل الطلاب وإنما امتحان على عينة من الطلاب من كل المحافظات لقياس مقدار الاستيعاب والفهم في هذه المرحلة كما يحدث في دول العالم».