شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يقترح تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، تقسيط القيمة التي سيتم الاتفاق عليها نظير التصالح في مخالفات البناء.

وقال «محمود»، في بيان أصدره، الاثنين، إن التصالح في المخالفات من القوانين التي حرصت اللجنة خلال أدوار الانعقاد الماضية على سرعة خروجها للنور واستغرق العديد من النقاشات سواء داخل الوزارة في حضور مجموعة من النواب أو في مقر اللجنة بالبرلمان وذلك في حضور كل الأطراف المعنية بالموضوع، من أجل خروج القانون للنور قابلا للتطبيق على أرض الواقع وجاذبا للمواطنين ويقضى على هذه الأزمة ويعالج تشوهات البناء ويوقف النمو العشوائي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن «القيمة لابد أن تكون في متناول المواطنين محدودي الدخل ويتم مراعاة الشريحة غير القادرة على السداد، خاصة أن هناك العديد من هذه الحالات خالفت لعدم وجود بديل وهذا ليس مبررا ولكن لابد من وضعهم في الاعتبار وتقسيط قيمة المخالفة على خمس سنوات حد أقصى للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت لجذبهم للإقبال على التصالح وحتى لا يلقى القانون مصير قانون الضريبة العقارية الحالي».