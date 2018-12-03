شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أثرية هندسية تتفقد آخر مستجدات الأعمال بالمتحف الأتوني بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة أثرية هندسية مكونة من إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، والمهندس وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات، والدكتور محمود مبروك، مسؤول العرض المتحفي، والدكتورة دليلة الكردانى، مدير المكتب الاستشاري المصمم للمتحف، والأستاذ أحمد حميدة، مدير عام المتحف، الاثنين، آخر مستجدات الأعمال بالمتحف الأتوني بالمنيا تمهيدا لاستكمال أعمال المشروع.

أوضحت «صلاح» أنه خلال الجولة ناقشت اللجنة أعمال الإعداد لتنفيذ سيناريو العرض المتحفي الجديد ووضع التصور النهائي له وأعداد قوائم للقطع المختارة، بالإضافة إلى تحديد مسارات الزيارة وتشطيبات المتحف واختيار فتارين العرض، وأنظمة الإضاءة وأجهزة الإنذار وأجهزة التامين من كاميرات وx Ray وإطفاء الحريق.

ومن جانبه، أشار المهندس أبوالعلا إلى أن الأعمال الإنشائية للمتحف بدأت عام 2002 والتي قامت به شركة المقاولون العرب، ولكن توقف العمل به عام 2011 بعد أحداث ثورة يناير تأثرا بالأحوال الاقتصادية التي مرت بها البلاد والتي أثرت على موارد وزارة الآثار، حتى أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، قرارا عام 2015 باعتماد مبلغ 40 مليون جنيها لاستكمال العمل بالمتحف.

وأضافت «صلاح» أن تتويجا لجهود وزارتي الخارجية ممثلة في السفارة المصرية في برلين ووزارة الآثار وبالتنسيق مع الحكومة الألمانية وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على رصد مبلغ 10 مليون يورو من ميزانية الحكومة الألمانية لعام 2019-2020 لاستكمال المتحف وتنفيذ سيناريو العرض المتحفى.