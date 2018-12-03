شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المنيا: العمل بطريق الأنبا صموئيل قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إنه أعطى تعليماته للقائمين على كمين مدق دير الأنبا صموئيل بدخول جميع السيارات التي تحمل مؤن واحتياجات الدير دون تعطيل وبكل احترام، كما أعطى لهم تعليمات بدخول أقارب الرهبان من الدرجة الأولى.

وأضاف «عامر»، لـ«المصري اليوم»، أنه بشأن رصف الطريق للدير تم رصد مبلغ 48 مليون جنيه، وتم إرساء العطاء على إحدى شركات وزارة الإسكان، مؤكدا أن أعمال الرصف ستبدأ قريبا جدا.

وأشار إلى أنه يجري حاليا عمل معاينات لشبكات الهاتف المحمول لإنشاء شبكة تغطي المنطقة بأكملها.