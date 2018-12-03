شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء بحرى ياسر غنيم رئيسا للهيئة العامة للنقل النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قراراُ بتكليف اللواء بحرى ياسر جلال أحمد محمود غنيم رئيسا للهيئة العامة للنقل النهرى لمدة سنة، خلفاً للدكتور عبد العظيم محمد على الذى انتهت مدة شغله لهذه الوظيفة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد العظيم محمد قد سبق وتقدم بطلب لإنهاء إعارته وعودته للعمل بوزارة الموارد المائية والرى.

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