شكرا لقرائتكم خبر عن فريق حملة 100 مليون صحة فى مستشفى نقابة المعلمين بالجزيرة حتى مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، القائمين على مستشفى المعلمين بالجزيرة استضافة فريق حملة " 100 مليون صحة " للكشف المبكر والقضاء على مرض فيروس سى والأمراض غير السارية، فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الزناتى، فى بيان، أن فريق مسح حملة 100 مليون صحة يواصل عمله بمستشفى المعلمين بالجزيرة، اليوم الاثنين، وغداً الثلاثاء حتى الساعة الثانية والنصف عصراً، مشيرا إلى أن كافة إمكانيات النقابة تعمل من أجل تذليل كافة العقبات لفرق المسح وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وتضم المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف فحص 20 مليون مواطن في 11 محافظة " القاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان ".