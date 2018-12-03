شكرا لقرائتكم خبر عن 7ميداليات ذهبية و8 فضية و6 برونزية لجامعة حلوان فى بطولة الجامعات لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز طلاب جامعة حلوان في بطولة الجامعات لذوى الإعاقة بالإسكندرية (2018-2019) بعدد 7 ميداليات ذهبية و8 فضية و6 برونزية.



وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان إلى أن جامعة حلوان دائماً ما تهتم بالمشاركة الرياضية وخاصةً لذوى الاعاقة حيث أن العقل السليم في الجسم السليم كما أنّها وسيلة للتّخلص من الأمراض، فالإنسان الذى يمارس الرياضة يستطيع الوصول إلى جسمٍ متناسق وقوى، كما أنها تقى من العديد من الأمراض .



وحصل فريق الالعاب الجماعية لكرة القدم ذهني على المركز الأول ميدالية ذهبية ، الكرة الطائرة جلوس المركز الثاني فضية ، كرة الجرس طلبة المركز الثالث برونزية ، كرة الجرس طالبات المركز الثالث برونزية.



الالعاب الفردية : تنس طاولة جلوس طالبات مركز أول ذهبية، تنس طاولة أرجل سليمة طالبات مركز ثاني فضية ، تنس طاولة أرجل سليمة طلبة مركز ثالث برونزية.



رفع الأثقال عدد 2 ميدالية برونزية مركز ثالث ، السباحة 50 متر حرة مركز أول ذهبية ، 50 متر ظهر طلبة مركز أول ذهبية ، العاب القوى 100 متر اقزام مركز أول ذهبية ، جلة اقزام مركز ثانيفضية ، 100 متر مكفوفين طلبة مركز أول ذهبية ، وثب طويل طلبة مكفوفين مركز ثاني فضية ، دفع جلة طالبات مركز أول ذهبية ، جري 100 متر كرسي متحرك طالبات مركز ثاني فضية ، قذف القرص طلبة مركز ثاني فضية ، دفع الجلة طلبة مركز ثاني فضية ، جري 100 متر ارجل معاق طلبة مركز ثاني وثالث فضية وبرونزية .