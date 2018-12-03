شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن ملفات القطاع.. ومشروع 2 كفاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، غادة والي، وزيرة التضامن، قبل قليل، لاستعراض تقرير حول عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة، من بينها مشروع 2 كفاية الذي أطلقته الوزارة أمس الأحد.
وكانت وزيرة التضامن، قد أكدت أن مشروع 2 كفاية يستهدف مليونا و148 ألف سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة تحت سن الأربعين عاما.
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