شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن ملفات القطاع.. ومشروع 2 كفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، غادة والي، وزيرة التضامن، قبل قليل، لاستعراض تقرير حول عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة، من بينها مشروع 2 كفاية الذي أطلقته الوزارة أمس الأحد.

وكانت وزيرة التضامن، قد أكدت أن مشروع 2 كفاية يستهدف مليونا و148 ألف سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة تحت سن الأربعين عاما.