شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعلم الكثيرمن المصريين ممن يحملون جواز السفر بأن هناك عشرات الدول فى انتظارهم بدول الحصول على تأشيرة دخول، حيث أن جواز السفر المصرى كاف لدخول هذه الدول التى يفوق عددها 40 دولة حول العالم معظمهم من الدول الأفريقية. ونرصد خلال السطور التالية أهم الدول التى يمكن دخولها بدون تأشيرة دخول فى مقدمتها الأردن ولبنان وجورجيا وغيرها وهى: 1- المملكة الأردنية الهاشمية يمنحك جواز سفرك المصرى السفر والمكوث فى الأردن لمدة شهر واحد. 2- اليمن: 3 أشهر بدون تأشيرة. 3- لبنان: الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار. 4- الإكوادور: 3 أشهر بدون تأشيرة. ومن الدول الأفريقية التى يمكن دخولها بجواز السفر المصرى فقط: ومن الدول الأفريقية التى يمكن دخولها بجواز السفر المصرى فقط: 5- السودان: 3 أشهر بدون تأشيرة. 6- كينيا: 3 أشهر بدون الحصول على التاشيرة. 7- غينيا بيساو : 3 أشهر بدون تأشيرة. 8- تنزانيا: التأشيرة من المطار 9- غانا: ثلاثة أشهر بدون تأشيرة 10- موريشيوس: ثلاثة أشهر بدون تأشيرة. 11- أوغندا: تحصل على التأشيرة عند الوصول إلى المطار. 12- جزيرة مدغشقر: المكوث 3 أشهر بدون تأشيرة. 13- زامبيا: الحصول على التأشيرة من المطار. 14- زيمبابوى: تسمح ثلاثة أشهر للمصريين بدون تأشيرة. 15- سيشل: 3 أشهر بدون تأشيرة. 16- موريتانيا - الحصول على التأشيرة بعد الوصول إلى أحد مطارات موريتانيا. وفى القارة الأسيوية: وفى القارة الأسيوية: 17- لاوس: 3 أشهر بدون تأشيرة. 18- ماكاو : 3 أشهر بدون تأشيرة. 19- كوريا الجنوبية تأشيرة دخول لمدة شهر واحد فقط 20- جزر المالديف: شهر بدون تأشيرة. 21- كمبوديا: يمكن للمصريين أن يدخلوها 3 أشهر بدون تأشيرة. 22- إندونسيا تأشيرة دخول لمدة 30 يوم فقط 23- إيران الدخول بدون تأشيرة 24- بالاو: على نفس امتداد المحيط الهادئ، ويمكن دخولها لمدة شهرين بدون تأشيرة. 25- توفالو: (تقع بين أستراليا وجزر هاواى) ويمكن دخولها شهر بدون تأشيرة. 26- سيريلانكا: 3 أشهر بدون تأشيرة. 27- طاجكستان: يمكنك دخولة شهر ونصف بدون تأشيرة. 28- فيتنام: يمكن دخولها والحصول على التأشيرة فى المطار. 29- ماليزيا: يمكنك دخول ماليزيا لثلاثة أشهر بدون تأشيرة. 30 نيبال : تمنح الفرصة شهرين بالدخول بدون تأشيرة. 31- هونج كونج: يمكن دخولها لمدة 3 أشهر بدون تأشيرة. أما فى أمريكا اللاتنية وأوروبا: أما فى أمريكا اللاتنية وأوروبا: 32- الدومنيكان: وتسمح هذه الدولة بدخول المصريين فترة ثلاثة أسابيع فقط بدون الحصول على تأشيرة. 33 - هاييتى : 90 يوم بدون تأشيرة 34- سانت كيتس: 3 أشهر بدون الحصول على تأشيرة. 35- سان فينست تسمح بالتنزه فيها بدون الحصول على تأشيرة. 36- نيكاراجوا يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة. 37- جورجيا: الحصول على التأشيرة من المطار. 38- ساموا: وهى تقع على المحيط الهادي، ويمكن دخولها لفترة شهرين بدون تأشيرة. 39 دولة رأس الأخضر وتسمح بإعطاء التأشيرة عند الوصول إلى أراضيها. 40- بورتريكو تمنح تأشيرة لمدة شهر

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