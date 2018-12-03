شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عرفات يقيل رئيس هيئة النقل النهرى بسبب مشروع التاكسى النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا بإقالة الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى وانهاء انتدابه لوزارة النقل وإعادته لوزارة الرى. وقالت مصادر مطلعة لليوم السابع، إن قرار استبعاد عبد العظيم محمد جاء بسبب إخفاقه فى تحقيق إنجاز بالملفات العالقة بالهيئة، وعلى رأسها مشروعى التاكسى النهرى والأتوبيس النهرى، وغياب الرؤية لديه.

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