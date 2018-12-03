تجديد حبس 3 متهمين في أحداث الأهلي وحوريا الغيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
جددت نيابة أمن الدولة، حبس 3 من مشجعي الأهلي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1408 لسنة 2018.
وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية (ألتراس أهلاوي).
وكان ألقي القبض على عدد من المتهمين على خلفية هتافات خلال مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني.
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