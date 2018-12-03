تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 23 متهمًا بفض اعتصام النهضة إلى 5 فبراير القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 5 فبراير المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين، مع استمرار حبسهم.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.